E' durata solo 20' la prima partita da titolare di Tariq Lamptey con la maglia della Fiorentina. L'esterno ghanese arrivato in estate dagli inglesi del Brighton ha messo male il piede ricadendo nel tentativo di controllare un pallone, facendosi male al ginocchio. Ha provato a rientrare in campo ma si è accasciato nuovamente a terra e ha dovuto lasciare il campo a Niccolò Fortini, all'esordio in Serie A.
Infortunio per Lamptey: costretto al cambio al 20′, entra Fortini. Le condizioni
Tegola per Pioli, che aveva scelto il ghanese come mossa a sorpresa
Il problema di Lamptey è al ginocchio destro: sarà necessario attendere gli esami strumentali all'inizio della settimana per essere certi dei tempi di recupero, ma non sarà sicuramente un infortunio dall'entità trascurabile. Al momento del cooling break, Dodò è subito andato dal collega per sincerarsi delle sue condizioni.
