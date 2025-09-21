Infortunio per Lamptey: costretto al cambio al 20′, entra Fortini. Le condizioni

E' durata solo 20' la prima partita da titolare di Tariq Lamptey con la maglia della Fiorentina. L'esterno ghanese arrivato in estate dagli inglesi del Brighton ha messo male il piede ricadendo nel tentativo di controllare un pallone, facendosi male al ginocchio. Ha provato a rientrare in campo ma si è accasciato nuovamente a terra e ha dovuto lasciare il campo a Niccolò Fortini, all'esordio in Serie A.