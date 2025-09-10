Viola News
FOTO – Gudmundsson “spinge” in palestra verso il Napoli

Le ultime su Albert Gudmundsson, alle prese con l'infortunio rimediato in Nazionale
Albert Gudmundsson è alle prese con il problema fisico rimediato in Nazionale che lo tiene in dubbio in vista di Fiorentina-Napoli di sabato sera. Il report del club viola lasciava però aperte le possibilità di recuperarlo, almeno tra i convocati.

E proprio dai canali ufficiali della Fiorentina arriva una bella foto del giocatore islandese impegnato in esercizi di forza in palestra. La speranza di Pioli è di poter avere Gudmundsson per la sfida contro gli azzurri, quantomeno dalla panchina come arma da giocare a gara in corso.

