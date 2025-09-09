La Fiorentina ha diramato un report medico sulle condizioni di Albert Gudmundsson nella giornata di oggi dopo gli accertamenti a cui è stato sottoposto a seguito dell'infortunio subito in nazionale:
Gudmundsson, il report: “Sollecitazione del legamento. Da valutare per sabato”
Le condizioni dell'islandese dopo l'infortunio in nazionale
ACF Fiorentina comunica che nella tarda serata di ieri il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinico/strumentali a seguito del trauma contusivo/distorsivo occorso nella serata di sabato, nel corso della partita Islanda-Azerbaigian. Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazone a carico del legamento perone/astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare eventuali disponibilità per la gara di sabato.
Confermate, dunque, le sensazioni degli scorsi giorni. Vengono escluse fratture o problematiche più serie e Gudmundsson verrà valutato nei prossimi giorni. Resta difficile ipotizzare una sua presenza col Napoli, ma il recupero non sarà, in ogni caso, lungo.
