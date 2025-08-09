Cattive notizie in casa Fiorentina. Il difensore Pietro Comuzzo è uscito al 34' dalla sfida contro il Manchester United per un problema fisico. Il classe 2005, dopo uno scontro aereo, si è accasciato a terra toccandosi l'addome.
Tegola Fiorentina: Comuzzo fuori per infortunio nella sfida contro lo United
Comuzzo è uscito per infortunio nella sfida contro il Manchester United
E' uscito comunque sulle sue gambe, cosa che potrebbe indurre ad un cauto ottimismo sul fatto che non si tratti di qualcosa di molto grave. In attesa di capire l'entità dell'infortunio al suo posto è entrato il giovane Kouadio.
