Pioli rischia? No. Gazzetta: “Ma qualcosa è cambiato rispetto a luglio”

Pioli non rischia. Ha un contratto pesante per tre anni.«Fiducia illimitata, è il nostro condottiero», dice Pradé. Ma l'amore non è già quello di luglio. Più realista Luca Ranieri: «Non va bene, se sei la Fiorentina. io stesso devo dare di più. La difesa a quattro l'abbiamo provata da martedì. Siamo calati troppo e siamo mancati anche di aggressività».