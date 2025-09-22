Viola News
Pioli rischia? No. Gazzetta: “Ma qualcosa è cambiato rispetto a luglio”

Pioli non rischia l'esonero
Stefano Pioli rischia l'esonero?La Gazzetta dello Sportprova a dare una risposta a questo quesito, usando le parole di Daniele Pradè a fine partita.L'allenatore non rischia, ha la fiducia del club ma c'è tanto da lavorare:

Pioli non rischia. Ha un contratto pesante per tre anni.«Fiducia illimitata, è il nostro condottiero», dice Pradé. Ma l'amore non è già quello di luglio. Più realista Luca Ranieri: «Non va bene, se sei la Fiorentina. io stesso devo dare di più. La difesa a quattro l'abbiamo provata da martedì. Siamo calati troppo e siamo mancati anche di aggressività».

