Gazzetta: “Kean, acquisto più azzeccato dell’era Commisso. Gli ex Juve a Firenze…”

Secondo la Gazzetta dello Sport, Moise Kean è l'acquisto più azzeccato dell'era Commisso

Completamente opposto il ragionamento che fa la Fiorentina, rispetto a quello del Como. Che punta sul made in Italy e sulla valorizzazione dei talenti italiani.

Primo tra tutti quel Moise Kean che si è finora rivelato come l'acquisto più azzeccato dell'era Commisso. Sembra esserci una particolare predisposizione a rilanciare i calciatori che non esplodono alla Juventus.

Perché, oltre a Moise, l'accoppia ta Pradé-Goretti, preposta ad occuparsi in toto del mercato viola dopo la scomparsa del «direttorone» Joe Barone, uomo di fiducia di Commisso, ha puntato forte anche su Nicolò Fagioli e Hans Nicolussi Caviglia, centrocampisti di scuola bianconera. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.