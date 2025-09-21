CorFio: “Fiorentina, assumiti le tue responsabilità. Al VP consapevoli di una cosa”

Il Corriere Fiorentino presenta la sfida contro il Como

La parola chiave per la Fiorentina di Pioli è “consapevolezza”. Il tecnico la declina in due sensi: da un lato l’ambizione e la personalità necessarie per gestire pressioni e aspettative senza farsene schiacciare; dall’altro la presa d’atto della situazione, soprattutto dopo la brutta sconfitta con il Napoli. Il messaggio del mister è chiaro: è il momento di alzare il livello del gioco e di tornare subito alla vittoria, perché due punti in tre giornate sono un bottino troppo magro rispetto agli obiettivi fissati in estate.

Per questo insomma, sia dentro lo spogliatoio che nella dirigenza, c’è piena certezza di esser davanti ad un primo, delicatissimo bivio. Non si tratta ancora di una gara da dentro o fuori, ma è evidente che può indirizzare il percorso della squadra. A differenza degli avversari, che giocano con la spensieratezza di chi non ha pressioni, la Fiorentina non può più permettersi passi falsi. Per questo, pur condividendo l’invito di Gosens a mantenere leggerezza mentale, il contesto obbliga i viola a scendere in campo con la massima determinazione e senza alibi.

Dopo un mercato da 90 milioni e con l’arrivo di un allenatore scudettato, l’ambiente pretende risposte concrete. La società, lo spogliatoio e i tifosi sanno che non ci sono più margini per rimandare: è tempo che la squadra si assuma le proprie responsabilità e trasformi le ambizioni dichiarate in risultati tangibili sul campo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.