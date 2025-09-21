CorFio rivela: “Pioli sceglie Piccoli-Kean davanti. Comuzzo rischia la panchina”

Pioli sta valutando di schierare la squadra con due punte, Kean e Piccoli, per dare più peso offensivo e sfruttare al meglio gli investimenti fatti sul mercato. La scelta nasce anche dalle condizioni non ottimali di Gudmundsson e dalle difficoltà recenti di Dzeko. Il ritorno al doppio centravanti rappresenterebbe un tentativo concreto di rilanciare la fase offensiva, cercando nuove soluzioni per rendere la squadra più incisiva.