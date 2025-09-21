La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla formazione della Fiorentina di Piolicontro il Como di Fabregas.Possibile un cambio modulo, con l'esordio di Lamptey dal 1' minuto:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Gazzetta: “Possibile difesa a 4, con Lamptey titolare. Piccoli più di Gud”
news viola
Sentite Gazzetta: “Possibile difesa a 4, con Lamptey titolare. Piccoli più di Gud”
Pioli potrebbe cambiare modulo contro il Como
Ci sono ancora ballottaggi aperti in tutti i reparti e Pioli sceglierà in extremis gli uomini da schierare stasera contro il Como. Tutto è ancora possibile, compresa la difesa a 4 che sarebbe più adatta ad affrontare la formazione di Fabregas. In questo modo Gosens e Dodo sarebbero bassi e si gioca una chance anche Lamptey, davanti al brasiliano, proprio come negli ultimi minuti con il Napoli. Davanti c'è una sfida serrata per stare al fianco di Kean: possibile che la spunti Piccoli su Gudmunsson, che è pronto, mentre è più indietro Edin Dzeko.
© RIPRODUZIONE RISERVATA