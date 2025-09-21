Sentite Gazzetta: “Possibile difesa a 4, con Lamptey titolare. Piccoli più di Gud”

Viola News
Pioli potrebbe cambiare modulo contro il Como
La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla formazione della Fiorentina di Piolicontro il Como di Fabregas.Possibile un cambio modulo, con l'esordio di Lamptey dal 1' minuto:

Ci sono ancora ballottaggi aperti in tutti i reparti e Pioli sceglierà in extremis gli uomini da schierare stasera contro il Como. Tutto è ancora possibile, compresa la difesa a 4 che sarebbe più adatta ad affrontare la formazione di Fabregas. In questo modo Gosens e Dodo sarebbero bassi e si gioca una chance anche Lamptey, davanti al brasiliano, proprio come negli ultimi minuti con il Napoli. Davanti c'è una sfida serrata per stare al fianco di Kean: possibile che la spunti Piccoli su Gudmunsson, che è pronto, mentre è più indietro Edin Dzeko.

