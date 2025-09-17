Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato alla presentazione ufficiale di Tariq Lamptey. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Ferrari: “Siamo contenti di Lamptey, ha grande esperienza in Premier”
news viola
Ferrari: “Siamo contenti di Lamptey, ha grande esperienza in Premier”
Le parole di Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, prima della presentazione ufficiale di Tariq Lamptey
Siamo qui con Lamptey, l'ultimo arrivato. Ha già avuto modo di esordire e di conoscere conosce la squadra e i compagni. Siamo contenti del suo acquisto, è un ragazzo nel giro della sua Nazionale e ha una grande esperienza in Premier League
© RIPRODUZIONE RISERVATA