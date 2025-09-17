Lamptey rivela: “Kayode mi ha parlato benissimo della Fiorentina”

Conferenza stampa di presentazioni oggi per Tariq Lamptey, ultimo acquisto della Fiorentina nel mercato estivo. Il terzino classe 2000 ha rivelato di aver parlato anche con Kayode prima di arrivare a Firenze. Ecco le sue parole su di lui e su Dodò:
Durante la conferenza stampa di presentazione, Lamptey ha rivelato di aver parlato con l'ex Fiorentina Kayode
Dodo è una brava persona, mi ha accolto benissimo. Tutti mi paragonano a lui. Ho parlato con Kayode, mi ha parlato benissimo della Fiorentina.
