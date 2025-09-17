Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Lamptey rivela: “Kayode mi ha parlato benissimo della Fiorentina”

news viola

Lamptey rivela: “Kayode mi ha parlato benissimo della Fiorentina”

Lamptey rivela: “Kayode mi ha parlato benissimo della Fiorentina” - immagine 1
Durante la conferenza stampa di presentazione, Lamptey ha rivelato di aver parlato con l'ex Fiorentina Kayode
Redazione VN

Conferenza stampa di presentazioni oggi per Tariq Lamptey, ultimo acquisto della Fiorentina nel mercato estivo. Il terzino classe 2000 ha rivelato di aver parlato anche con Kayode prima di arrivare a Firenze. Ecco le sue parole su di lui e su Dodò:

Dodo è una brava persona, mi ha accolto benissimo. Tutti mi paragonano a lui. Ho parlato con Kayode, mi ha parlato benissimo della Fiorentina.

Leggi anche
Ferrari: “Siamo contenti di Lamptey, ha grande esperienza in Premier”
LIVE – Lamptey: “La Fiorentina un onore, mi ispiro a Dani Alves. Sul ruolo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA