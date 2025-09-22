Cecchi: “Malcontento legittimo. Quanto vale questo centrocampo?

Stefano Cecchi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno a proposito della situazione post - partita col Como.
Le parole di Stefano Cecchi al Pentasport riguardo alla sconfitta col Como e al derby di domenica col Pisa.
Sapete quanto io sia ottimista e quanto ieri avrei voluto che la Fiorentina vincesse, ma sono molto amareggiato e non so cosa stia succedendo alla squadra. Ieri non si è capito bene il ruolo di Dodoe quando viene sostituitoMandragora, la Fiorentina scompare. Dunque, Pioli o meno, quanto vale questo centrocampo? Avremo grossi problemi se non recuperiamo le qualità che sappiamo avere Fagioli ecc... Appena un mese fa c'era un grande entusiasmo, legittimo, ma adesso si respira malcontento. Io ero convinto che avremmo vinto col Como, che però si è espresso con più completezza.
Col Pisa dobbiamo far vedere la nostra vera identità, nella semplicità del 3-5-2. La Fiorentina non può temere il Pisa.
