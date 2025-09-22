Alessandro Bocci si è così espresso ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno sulla sconfitta contro il Como.
Bocci: "Non esiste una Fiorentina, attacco inutile se usato così"
A seguito, le parole di Alessandro Bocci al Pentasport odierno.
"La zona di centrocampo è deserta: chi serve le punte?"—
A differenza di alcuni miei colleghi, io non ero ottimista. La sconfitta colNapolimi aveva lasciato brutte sensazioni. Ieri ci hanno illuso per mezz'ora, per il resto è stato un disastro. Certe scelte di formazione non mi hanno convinto: non puoi sfruttare le fasce perché non hai i giocatori adatti. La Fiorentina non esiste: bisogna creare una squadra e mantenerla. Ci siamo completamente abbandonati e ceduti al Como, nel primo tempo avremmo dovuto fargli almeno due goal. L'attacco è inutile se è forte ma non gli passi la palla. L'errore di Pongracic, con la sua esperienza, è imperdonabile. E con quello di Comuzzo col Napoli e di Pablo Marì a Cagliari, sono davvero preoccupanti. Mettere Dzeko col Napoli non l'ho capita, Piccoli ancora non si è integrato.
