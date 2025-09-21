Il calciatore del Como, Stefan Posch, ha parlato così in conferenza stampa al termine della gara del Franchi contro la Fiorentina. Le sue parole:
Como, Posch (conf): “Bello segnare allo scadere. Fabregas grande allenatore”
Le parole in conferenza stampa post partita del difensore del Como, Stefan Posch, dopo la vittoria contro la Fiorentina
Sulla ripresa del Como—
Abbiamo cambiato delle piccole cose, nei dettagli. Abbiamo meritato la vittoria, giocando un ottimo secondo tempo.
Sul gioco del Como—
Ogni allenatore ha le sue idee di gioco. Qui al Como sono molto felice, mi trovo bene con Fabregas, è un grande allenatore. Tutti sono stati grandi allenatori, con diverse filosofie. Non vedo l'ora di dimostrare il mio valore qui.
Sul gol nel finale—
E' stato bello segnare il gol vittoria negli ultimi minuti, quanto brutto la scorsa settimana subirlo. Sicuramente abbiamo dimostrato una bella mentalità. Siamo una squadra giovane. Dobbiamo continuare a lavorare forte e pensare partita dopo partita.
