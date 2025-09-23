La FIGC prepara la rivoluzione arbitri: AIA perde potere, più professionismo

La nuova proposta prevede un direttivo a tre – Figc, Lega Serie A e Lega Serie B – con il compito di nominare il designatore e il suo staff

La FIGC lavora a una rivoluzione per il settore arbitrale. Dopo le polemiche per gli errori al Var - scrive Repubblica - l’obiettivo è togliere all’Associazione italiana arbitri (AIA) il controllo su selezione e promozione dei fischietti di Serie A e B . Al loro posto nascerebbe una struttura autonoma, ispirata al professionismo, capace di scegliere e gestire gli arbitri migliori senza condizionamenti politici o territoriali.

Come cambierebbe

Il sistema attuale, affidato esclusivamente all’Aia, sulla carta premia il merito ma in realtà risente spesso dei rapporti di forza interni e delle pressioni delle sezioni locali. Il rischio è che emergano non sempre i più bravi, ma i più “rappresentativi”. La nuova proposta prevede un direttivo a tre – Figc, Lega Serie A e Lega Serie B – con il compito di nominare il designatore e il suo staff. Intorno agli arbitri si costruirebbe una vera squadra di supporto: preparatori, medici, psicologi e match analyst.