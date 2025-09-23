Pisa-Fiorentina, la Curva Fiesole non ci sarà: inizia la protesta

Per la trasferta di Pisa la Fiorentina non potrà contare sul supporto dei suoi tifosi. O quantomeno quelli dei gruppi organizzati: la Curva Fiesole ha infatti deciso di disertare l'Arena Garibaldi, un viaggio comodo solo dal punto di vista geografico. La scelta è dettata principalmente dal prezzo del biglietto, giudicato troppo alto (49 euro per un tagliando nel settore ospiti).

Non è la prima volta nel passato recente in cui la Fiesole prende una decisione del genere. Stavolta, oltre all'ostacolo economico, ci sono anche altri paletti posti dall 'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: per i residenti a Firenze sarà possibile acquistare biglietti soltanto nel settore ospiti. Anche chi è in possesso di una membership card del Pisa (acquistata dopo il 31 maggio scorso) non potrà stazionare in altri settori.

In più il servizio di stewarding sarà potenziato, così come il pre-filtraggio e filtraggio. A più di trentatré anni dall'ultimo derby in Serie A, Pisa-Fiorentina si prospetta un incrocio bollente, per ambiente e importanza capitale dei tre punti: in una domenica che sarà già quasi un crocevia per la stagione, Stefano Pioli e i suoi dovranno fare a meno del cuore caldo del tifo fiorentino. Lo scrive il Corriere dello Sport.