Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.Ecco le sue parole sulla squadra di Pioli e su Moise Kean:
Orlando: “Pioli, usa questo modulo”. E su Kean: “Io lo vedo nervoso”
"La squadra non impone il gioco, non ha grinta e sembra sempre più scarica fisicamente rispetto agli avversari. Pioli deve assumersi le responsabilità"
C'è da preoccuparsi non per la classifica, ma perché ad ora non si vede una via d'uscita chiara. Il gioco non c'è e lo ha riconosciuto anche lo stesso Pioli quando ha detto che devono giocare più la palla, invece non costruiscono occasioni da gol
I PROBLEMI PRINCIPALI
I giocatori di qualità devono salire di livello, ma tocca a Pioli trovare una soluzione. La squadra non impone il gioco, non ha grinta e sembra sempre più scarica fisicamente rispetto agli avversari. Pioli deve assumersi le responsabilità, come del resto ha già fatto e poi scegliere un modulo, altrimenti vuol dire che si è in confusione
MODULO
Senza voler dare consigli, farei un 4-3-2-1 sennò la squadra è sbilanciata, non c'è equilibrio. Con l'albero di Natale potrebbero emergere di più Gosens, Fazzini e Gud, oltre a Kean. Non si può giocare con due punte che non tirano. Però il calcio è un attimo, basta una scossa
KEAN
In Nazionale ha fatto bene. Domenica però l'ho visto spesso chinato con le mani sulle ginocchia, stanco, perde i duelli. Sono segnali di nervosismo
