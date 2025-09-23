Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Orlando: “Pioli, usa questo modulo”. E su Kean: “Io lo vedo nervoso”

Gazzetta dello Sport

Orlando: “Pioli, usa questo modulo”. E su Kean: “Io lo vedo nervoso”

Orlando: “Pioli, usa questo modulo”. E su Kean: “Io lo vedo nervoso” - immagine 1
"La squadra non impone il gioco, non ha grinta e sembra sempre più scarica fisicamente rispetto agli avversari. Pioli deve assumersi le responsabilità"
Redazione VN

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.Ecco le sue parole sulla squadra di Pioli e su Moise Kean: 

C'è da preoccuparsi non per la classifica, ma perché ad ora non si vede una via d'uscita chiara. Il gioco non c'è e lo ha riconosciuto anche lo stesso Pioli quando ha detto che devono giocare più la palla, invece non costruiscono occasioni da gol

I PROBLEMI PRINCIPALI

I giocatori di qualità devono salire di livello, ma tocca a Pioli trovare una soluzione. La squadra non impone il gioco, non ha grinta e sembra sempre più scarica fisicamente rispetto agli avversari. Pioli deve assumersi le responsabilità, come del resto ha già fatto e poi scegliere un modulo, altrimenti vuol dire che si è in confusione

MODULO

Senza voler dare consigli, farei un 4-3-2-1 sennò la squadra è sbilanciata, non c'è equilibrio. Con l'albero di Natale potrebbero emergere di più Gosens, Fazzini e Gud, oltre a Kean. Non si può giocare con due punte che non tirano. Però il calcio è un attimo, basta una scossa

KEAN

In Nazionale ha fatto bene. Domenica però l'ho visto spesso chinato con le mani sulle ginocchia, stanco, perde i duelli. Sono segnali di nervosismo

Leggi anche
Gazzetta: “Pioli amato in società, il suo contratto lo blinda. Ma che confusione”
CorSport: “Mandragora, durata e cifre del rinnovo. L’agente aspetta una chiamata”

© RIPRODUZIONE RISERVATA