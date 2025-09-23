Pisa, i dati della partitona a Napoli: la Fiorentina è durata solo 14′ (in casa)

È arrivata la terza sconfitta di fila per Gilardino, ma non era quella col Napoli la partita da vincere. I segnali sono incoraggianti per loro e da attenzionare per noi

23 settembre 2025

Nel commentare la sconfitta della Fiorentina contro il Como, sabato, ci eravamo chiesti senza neanche dar troppo peso alla cosa se il secondo ko di fila non potesse comportare la prospettiva di andare a Pisa per giocare il derby toscano a pari punti con i nerazzurri. Difficile pensare che i ragazzi di Gilardino potessero strappare anche solo un punto al Napoli nel Monday Night della quarta giornata. Eppure, dopo il 3-2 di Lorran, Angori è andato vicinissimo a firmare una clamorosa rimonta.

Ed era proprio il Napoli l'avversaria: la stessa squadra che non più tardi di 10 giorni fa è venuta a Firenze e ha sbranato la Fiorentina nel giro di un quarto d'ora. Per poi mettere in cassaforte la gara e vacillare solo nei minuti finali, senza rischiare come invece ha fatto pericolosamente contro il Pisa fermo a un punto in classifica.

Il Pisa di Gilardino — Ma quindi com'è andato l'inizio di campionato del Pisa? Beh, a livello di punti male: 1 in 4 partite. Ultimo posto a braccetto col Lecce. Come prestazioni in relazione agli avversari, invece, le risposte sono interessanti. Alla prima è arrivato un pareggio per 1-1 a Bergamo contro l'Atalanta di Juric, che si sta rivelando esplosiva in attacco (9 reti in 4 gare); alla seconda solo l'ingresso di Dybala e il gol di Soulé hanno permesso alla Roma di portar via da Pisa i 3 punti. La terza giornata è quella dei rimpianti. La sconfitta interna con l'Udinese è figlia della rete di Iker Bravo e dei due colossali errori di Moreo sotto porta. La squadra di Gilardino, insomma, non va valutata in base al solo punto in classifica. Ha perso Stengsper infortunio, ma ha ritrovato Nzola, che ha appena segnato per la prima volta con la nuova maglia e punta al più classico dei gol dell'ex. Riabbraccerà Touré, un fattore sulla destra, assente a Napoli per la nascita del figlio. E aspetta ancora segnali da Tramoni, che dovrebbe essere il trascinatore ma che fin qui ha steccato.

Napoli-Pisa è un avvertimento per tutti — Vediamo come il Pisa ha affrontato la partita sulla carta proibitiva in casa di un Napoli che ha fatto riposare solo 2 pedine su 11. Ovvero Lobotka e Anguissa sostituiti da Gilmour (che ha segnato) ed Elmas. Fuori proprio Tramoni per un assetto più incline alle ripartenze, centrocampo più folto con Marin (non Razvan, ex Cagliari, ma Marius), Aebischer e l'effervescente Akinsanmiro, da tenere d'occhio per domenica. A sorpresa out pure Angori a sinistra, fasce occupate dalle "riserve" Bonfanti e Leris. Davanti due punte vere, Moreo e Nzola. Il Pisa regge le due punte, la Fiorentina per il momento no.

I dati, a fonte Sofascore, raccontano di 18 tiri totali per il Napoli, 15 per il Pisa. I nerazzurri hanno avuto 4 occasioni nitide oltre alle 2 reti e fatto registrare più del doppio degli expected goals (1,08 contro 2.61). Meret (4) ha fatto più parate di Semper (3). E forse è stata proprio la differenza di spessore tra i due portieri - il secondo non perfetto sul 2-1 di Spinazzola - a risultare decisiva. Il Pisa ha toccato la palla ben 17 volte nell'area del Napoli, procurandosi due rigori: uno revocato per un tocco di mano dubbio di Leris prima del fallo di De Bruyne, l'altro confermato per braccio di Beukema, su tiro di Lusuardi.

"Sono orgoglioso della squadra, per l'atteggiamento e per quello che abbiamo messo in campo. I ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto, non è da tutti venire a Napoli e creare 3-4 situazioni importanti", ha detto Gilardino dopo il fischio finale. "Ora giovedì c'è la Coppa Italia con il Torino, che ci permetterà di far giocare chi lo ha fatto di meno. Poi ci prepareremo per il derby di domenica con la Fiorentina. Sono convinto che mantenendo questo atteggiamento, ripeto, i risultati arriveranno". Beh, Gila, se la Fiorentina e il Pisa giocano la partita che hanno giocato a pochi giorni di distanza contro lo stesso avversario, il risultato arriva di sicuro. Per fortuna che il calcio non è matematica.