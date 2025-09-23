VN – Niente Pisa: gli ultras viola diserteranno l’Arena Garibaldi. Il motivo

Pisa e Fiorentina si rincontreranno in Serie A a trentaquattro anni di distanza dall'ultima volta, con un'Arena Garibaldi che sarà quindi osservata speciale nel prossimo fine settimana (gara in programma domenica 28 settembre alle ore 15 ). Un viaggio comodo solo dal punto di vista geografico.

Per la trasferta di Pisa la Fiorentina non potrà contare sul supporto dei suoi tifosi. O quantomeno quelli dei gruppi organizzati: la Curva Fiesole ha infatti deciso di disertare quella che ora si chiama la Cetilar Arena . La scelta è dettata principalmente dal prezzo del biglietto, giudicato troppo alto ( 49 euro per un tagliando nel settore ospiti). Proprio per la lotta contro il caro prezzi , intrapresa da tempo, i tifosi più caldi della Fiorentina non andranno all'Arena Garibaldi , disertando così la trasferta in questo derby storico.

Saranno comunque in molti a seguire la Fiorentina a Pisa. Benché la raccomandazione da parte del tifo organizzato sia quella di non esporre striscioni e bandiere, in segno di polemica contro il caro biglietti. Per i residenti a Firenze sarà possibile acquistare biglietti soltanto nel settore ospiti. Tagliandi che sono stati messi in vendita ieri alle 15:30 sul circuito TicketOne, per un costo totale come detto di 49 euro, tra prezzo del biglietto e prevendita.