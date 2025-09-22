"Orgoglioso della squadra per l'atteggiamento messo in campo, abbiamo eseguito bene il piano gara". Così parla Alberto Gilardino dopo la sconfitta di misura (2-3) del suo Pisa al 'Maradona' contro il Napoli.
Gilardino: "Derby con la Fiorentina? Prima la Coppa Italia". E annuncia turnover
Gilardino: “Derby con la Fiorentina? Prima la Coppa Italia”. E annuncia turnover
"Orgoglioso della squadra", racconta dopo la sconfitta di misura del Pisa a Napoli
"Siamo amareggiati per il risultato perché perdiamo, ma siamo consapevoli di continuare a lavorare per migliorarci. Episodi arbitrali? Non mi piace parlarne", ha proseguito ai microfoni di Sky Sport, chiosando sull'imminente derby con la Fiorentina: "Da venerdì ci prepareremo, ma prima abbiamo il Torino in Coppa Italia che permetterà di mettere in campo giocatori che hanno visto poco il campo".
