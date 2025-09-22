Viola News
Pisa, Tourè assente a sorpresa: il motivo e quando torna a disposizione

Idrissa Touré salta Pisa-Napoli per la nascita del figlio, ma Gilardino conta di riaverlo per il derby di domenica contro la Fiorentina.
Assenza importante per l'ex attaccante viola Alberto Gilardino in vista della sfida di questa sera tra il suo Pisa e il Napoli. Tra i convocati non figura infatti Idrissa Touré: il centrocampista tedesco sarà assente per motivi familiari, legati alla nascita di suo figlio.

Un’assenza che, tuttavia, non dovrebbe protrarsi oltre. Gilardino conta infatti di riavere Touré a disposizione già per domenica pomeriggio, in occasione del derby contro la Fiorentina di Stefano Pioli.

 

 

