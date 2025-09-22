Assenza importante per l'ex attaccante viola Alberto Gilardino in vista della sfida di questa sera tra il suo Pisa e il Napoli. Tra i convocati non figura infatti Idrissa Touré: il centrocampista tedesco sarà assente per motivi familiari, legati alla nascita di suo figlio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Pisa, Tourè assente a sorpresa: il motivo e quando torna a disposizione
altre news
Pisa, Tourè assente a sorpresa: il motivo e quando torna a disposizione
Idrissa Touré salta Pisa-Napoli per la nascita del figlio, ma Gilardino conta di riaverlo per il derby di domenica contro la Fiorentina.
Un’assenza che, tuttavia, non dovrebbe protrarsi oltre. Gilardino conta infatti di riavere Touré a disposizione già per domenica pomeriggio, in occasione del derby contro la Fiorentina di Stefano Pioli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA