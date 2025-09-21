Meno 7 al derby toscano. Gilardino culla Nzola: “Ci punto, anche se solo al 60%”

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa toccando i temi caldi di casa Pisa, tra cui la difficoltà della squadra a trovare la via del gol. Un problema evidente, considerando che i nerazzurri non hanno ancora esultato in questo avvio di stagione.

L’allenatore, però, non fa drammi: “ Tramoni può fare anche la seconda punta, avere più libertà. Le soluzioni sono tante. Cuadrado lo vedo più esterno e potrebbe giocare già domani. Anche Leris lo considero più un esterno: è molto affidabile”. Una dichiarazione che conferma la ricerca di equilibri offensivi senza snaturare la squadra.

Il punto centrale, però, resta M’Bala Nzola. Gilardino non si nasconde: “Punto tanto su di lui: sta bene e confidiamo molto. Deve trascinarci, lo sta facendo attraverso gli atteggiamenti. C’è bisogno della sua esperienza, ci basta anche al 60%”. Una fiducia totale, quasi un’investitura per l’attaccante angolano, chiamato a sbloccarsi e a diventare riferimento imprescindibile per il Pisa.