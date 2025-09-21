Addai e Rodriguez: “Notte meravigliosa”, “Bel secondo tempo”

Viola News
Le parole dei due giocatori del Como premiati come migliori in campo
Intervenuti nell'intervista doppia a fine partita, Jayden Addai e Jesus Rodriguez hanno parlato così a Sky Sport: "Notte meravigliosa, felice per il gol e per la vittoria" ha detto l'olandese. "Molto contento, non solo grazie a me ma tutta la squadra ha fatto un bel secondo tempo" ha detto lo spagnolo ex Betis

