Lorenzo Amoruso
Amoruso: "Squadra troppo rilassata. Non sentono la necessità di farsi il mazzo"
Lorenzo Amoruso duro sulla Fiorentina: "A questa squadra manca la pressione, non sentono la necessità di doversi fare il mazzo"
L'intento di Pioli, secondo me, era mantenere una squadra alta provando a togliere l'iniziativa al Como. A queta squadra manca la pressione, non sentono la necessità di doversi fare il mazzo. Non accetto vedere i giocatori subentrati sembrare più stanchi dei sostituiti. Purtroppo la Fiorentina è troppo rilassata; forse anche per tutte le voci di inizio stagione. Le scelte di ieri ti hanno fatto capire che ciò che è stato fatto fino all'altro giorno non andava più bene. Adesso valutiamo la partita ed emergono le cose negative, ma nel primo tempo la Fiorentina ha avuto 4 occasioni da gol. Non mi è piaciuto l'atteggiamento degli attaccanti, in fase difensiva hanno fatto pena. Adesso ci vuole un po' di amor proprio. Adesso se si vuole crescere bisogna capire che la squadra viene prima di tutto.
