Marco Gabriele, ex arbitro di Serie A e attuale dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sull'arbitraggio di Fiorentina-Como.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv L’ex arbitro: “Bonacina, serviva più autorevolezza. Rigore? Contatto involontario”
news viola
L’ex arbitro: “Bonacina, serviva più autorevolezza. Rigore? Contatto involontario”
L'opinione sull'arbitraggio di Fiorentina-Como da parte di Marco Gabriele, ex arbitro di Serie A
Bonacina? La partita ad un verto punto è diventata più grossa di lui. E' un arbitro con poche gare alle spalle. Poteva fischiare qualcosa in più, tenere gli animi più tranquilli; doveva avere più autorevolezza. Il rigore? Lì non è solo dentro o fuori area. Cosa deve fare il difendente quando ha davanti uno che gli rallenta; l'attaccante quando ha poco spazio per il tiro rallenta e sa che ci sarà il contatto. Spesso gli arbitri lasciano correre queste situazioni perché sanno che sono contatti involontari. Dopo quell'episodi è iniziato a piacermi ancora meno, ha iniziato a fischiare punizioni che hanno lasciato qualche dubbio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA