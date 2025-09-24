CorSport: “Ecco la soluzione per l’attacco. Così Kean e Piccoli hanno senso”

Il rombo a centrocampo è un'idea del Corriere dello Sport per far rendere al meglio Nicolussi Caviglia.Da questo assetto, si modifica anche l'attacco della Fiorentina di Stefano Pioli:
Ma sta all’islandese convincere Pioli che, se messo nelle condizioni giuste, può far rendere Kean e Piccoli
Si diceva del rombo a centrocampo: significa tecnicamente dotarsi di un vertice alto e più prosaicamente nel linguaggio del pallone di un trequartista, un rifinitore, cioè del calciatore che ha estro, inventiva, visione negli ultimi trenta metri di campo, assist e tiro che possa essere il valore aggiunto in attacco di una squadra. Messo lì il numero 10 (ce l’ha Gudmundsson nella squadra viola sulle spalle e il riferimento non è casuale, ma sta all’islandese convincere Pioli) che illumina e messo nelle condizioni giuste, Kean e Piccoli possono avere un senso che adesso viceversa non hanno, come hanno dimostrato quasi tutta la partita con il Como fino all’uscita dell’ex Cagliari e la ripresa con il Napoli (ancora meno ce l’ha la coppia Kean-Dzeko per quanto visto nel primo tempo con i campioni d’Italia). Con il 3-5-2 la Fiorentina è stata piatta e monocorde, con il 4-4-2 di più. E se rombo non è ed è invece un centrocampo a cinque o a quattro in base alle esigenze contingenti, almeno di un rifinitore se non due questa Fiorentina ne ha bisogno lo stesso per far segnare i propri attaccanti e per non dare punti di riferimento ai difensori avversari. Kean, Piccoli, Dzeko, Gudmundsson e Fazzini, secondo definizione e ruoli assegnati dal tecnico: zero gol in cinque in 360 minuti di campionato.
