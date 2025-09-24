Caso racconta: “Ecco cosa mi disse Pandolfini al mio esordio in viola”

Domenico Caso , ex allenatore e giocatore della Fiorentina , ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, dove, tra le altre cose, ha raccontato anche il suo esordio in Serie A con la maglia viola:

Al debutto in A, con la Fiorentina a diciotto anni, Pandolfini mi disse: "Ragazzo, stai attento a quello che fai perché certe carriere finiscono presto". Non è il massimo per incoraggiarti, no? Era diretto, senza fronzoli, ma leale, sincero, un maestro. In viola ci sono rimasto sette stagioni con grandi calciatori come Antognoni, Desolati, Roggi, è stato il periodo più bello».