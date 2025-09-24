Piccoli spreca, Dzeko e Gudmundsson non tirano: a Pisa serve una scossa

Serve ritrovare la via del gol e dare una scossa alla stagione

Redazione VN 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 10:52)

Ancora a secco in questo avvio di stagione l'attacco viola. Tra i pochi segnali positivi, si può registrare il dato di Piccoli, che presenta un rapporto più stretto tra tiri complessivi (6) e tiri nello specchio (2) rispetto a Kean. Tuttavia, pesano come macigni le due occasioni clamorosamente fallite contro Torino e Napoli: errori che fanno discutere, soprattutto per un calciatore pagato diversi milioni.

Ancora più in ombra, fin qui, Gudmundsson e Dzeko: entrambi a secco non solo di gol, ma anche di vere conclusioni in porta. Pioli, in conferenza stampa, ha evidenziato come da loro si aspettino soprattutto assist e giocate decisive nell’ultimo terzo di campo. Ma per uscire dalla crisi, serviranno anche i loro gol.

A Pisa, nella prossima giornata, Pioli dovrebbe affidarsi al tandem composto da Kean e Piccoli. Resta da capire se alle loro spalle agirà Gudmundsson, nel ruolo di trequartista, o se si tornerà al più classico 3-5-2. In ogni caso, l’obiettivo è chiaro: ritrovare la via del gol e dare una scossa alla stagione prima che la situazione diventi ancora più complicata. Lo riporta La Repubblica.