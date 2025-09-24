Nazione su Fortini: “Il messaggio di un giocatore della Roma, ma non solo”

Esordio per Nicolò Fortini in maglia viola

Redazione VN 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 10:36)

Niccolò Fortini ha scritto una pagina speciale della storia viola diventando il millesimo giocatore a indossare la maglia della Fiorentina in gare ufficiali. Classe 2006, ha esordito in Serie A contro il Como, entrando quasi a freddo ma con grande personalità. Nonostante la sconfitta della squadra, la sua prova resta significativa e memorabile, accompagnata dall’emozione della sua famiglia presente sugli spalti.

Il debutto, arrivato in modo inatteso, ha mostrato un ragazzo già maturo, capace di adattarsi a un ruolo non suo e di giocare con la naturalezza di chi non teme la pressione. Le statistiche lo confermano: 84% di passaggi riusciti, 4 dribbling completati su 6, diversi duelli vinti e un buon numero di cross. Una prestazione concreta, che lo ha reso una delle poche note positive in una serata molto difficile per la Fiorentina.

Dopo la partita niente celebrazioni eclatanti, solo una cena in famiglia e tanti messaggi di affetto, in particolare da ex compagni come Floriani Mussolini e Ghilardi, legati a lui da amicizia profonda. Fortini, pur a nemmeno vent’anni, ha già dimostrato carattere e coraggio, regalando un raggio di luce a una Fiorentina in crisi e lasciando intravedere prospettive importanti per il futuro. Lo scrive la Nazione.