Rep: “Kean emblema delle difficoltà viola in attacco. Ma è primo in un dato”

Mandragora sta confermando il suo stato di forma soprattutto attraverso i gol. E infatti ad oggi è lui il capocannoniere della squadra con due reti sulle tre totali realizzate dalla Fiorentina. Questo dato però porta la Fiorentina ad essere tredicesima nella classifica dei gol fatti e con uno spread inferiore per due gol allo scorso anno.

Cercasi Kean

Moise Kean è l'emblema del momento di difficoltà dell'attacco viola. Lo scorso anno, di questi tempi, Kean aveva già segnato due reti in campionato e due in Conference League. Nella Fiorentina è l'attaccante che tira maggiormente, 12 tiri totali, ma è ancora a quota zero per numeri di tiri in porta. Questo vuol dire che non viene coinvolto nella manovra, ma tenta soluzioni personali. Conseguenza di un assetto a due punte e di un feeling con Piccoli non ancora trovato come invece fatto con Retegui in nazionale.