Angelo Di Livio, ex giocatore della Fiorentina, ha analizzato a 360° i problemi della squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
Di Livio: “Pioli, perché non arrivano palloni a Kean? Nicolussi come Locatelli”
L'analisi di Angelo Di Livio
È un problema generale e dare colpa a un solo fattore è impossibile. È importante che i giocatori ripuliscano il cervello e lavorino da squadra. Se ne esce grazie ai risultati e una vittoria domenica può già cambiare tutto. Pioli però deve capire cosa non sta funzionando perché a Pisa non sarà semplice. lo sono convinto che il problema non sta nei moduli, ma nella testa dei giocatori
LE SCONFITTE
Ai miei tempi l'Artemio Franchi era un fortino e chiunque venisse se la doveva giocare in casa nostra, invece ho visto dominare prima il Napoli e poi il Como. Non è un bell'inizio, ma hanno un buon organico e non manca il tempo per recuperare nonostante siano stati buttati via punti pesanti
I LEADER
I leader sono leader perché devono aiutare e dare un appoggio pure all'allenatore. Devono spingere tutto il gruppo a una concentrazione maggiore. I vari De Gea, Gosens, Kean, Ranieri, Mandragora, Dzeko devono osservare e capire chi non sta dando tutto o tanto
PICCOLI E KEAN
Piccoli è un valore aggiunto per Kean perché gli va a prendere un altro marcatore. Non è certo questo il problema, anzi. Più che altro anche loro devono dare qualcosa in più e Pioli deve analizzare bene il motivo per cui non arrivano i palloni a Kean, che a sua volta deve fare movimenti maggiori
CENTROCAMPO
Metterei Fagioli mezzala perché come regista perde molto. In quel ruolo vedo bene Nicolussi Caviglia che è un giocatore lineare e pulito, un po' come Locatelli alla Juventus. E in più può rappresentare un filtro per la fase difensiva
