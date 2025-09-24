Dopo la sconfitta contro il Como, Stefano Pioli, si è lamentato della capacità di gestione della palla della sua squadra. Un fattore che ha avuto ripercussioni soprattutto sull'attacco, un reparto che ha mostrato grandi difficoltà in questo avvio di stagione.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Problema attacco. Rep: “Dalla somma di 66 gol alle zero reti in campionato”
La Repubblica
Problema attacco. Rep: “Dalla somma di 66 gol alle zero reti in campionato”
Ancora a secco l'attacco della Fiorentina di Stefano Pioli
In estate la società aveva deciso di rinforzare l'attacco con il riscatto di Gudmundsson e gli acquisti di Dzeko e Piccoli. Il tutto sommato all'aumento dell'ingaggio di Moise Kean. Secondo quanto riportato da La Repubblica i quattro attaccanti aveva realizzato 66 gol in tutte le competizioni della stagione precedente. Un bottino che in queste prime giornate non è stato confermato. In campionato ancora nessun attaccante è andato in gol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA