Problema attacco. Rep: “Dalla somma di 66 gol alle zero reti in campionato”

Dopo la sconfitta contro il Como, Stefano Pioli, si è lamentato della capacità di gestione della palla della sua squadra . Un fattore che ha avuto ripercussioni soprattutto sull'attacco , un reparto che ha mostrato grandi difficoltà in questo avvio di stagione.

In estate la società aveva deciso di rinforzare l'attacco con il riscatto di Gudmundsson e gli acquisti di Dzeko e Piccoli. Il tutto sommato all'aumento dell'ingaggio di Moise Kean. Secondo quanto riportato da La Repubblica i quattro attaccanti aveva realizzato 66 gol in tutte le competizioni della stagione precedente. Un bottino che in queste prime giornate non è stato confermato. In campionato ancora nessun attaccante è andato in gol.