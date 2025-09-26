“Calcio invenzione infinita” al Teatro Verdi il 4 ottobre

Lo spettacolo ha la finalità di sostenere le persone disabili

Redazione VN 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 21:38)

‘Calcio Invenzione Infinita’ diventa spettacolo teatrale dopo il successo dell’omonimo volume. Il nuovo progetto di solidarietà di Firenze con Te ODV sbarca al Teatro Verdi di Firenze, sabato 4 ottobre. Firmato dal regista Marco Lombardi la serata è la trasposizione teatrale della storia del calcio raccontata nel volume di Sandro Picchi e Marco Viani; il libro nelle sue 800 pagine ricostruisce la storia del gioco più bello del mondo in ogni epoca con i gesti, le idee, le invenzioni, le tattiche e i personaggi.

Protagonista la Compagnia ‘I Giardini dell’Arte’: in scena un coro narrante di trenta artisti tra attori, cantanti e ballerini accompagnati dal vivo da musicisti del Conservatorio Cherubini che sarà sempre sul palcoscenico. La versione teatrale di ‘Calcio Invenzione Infinita’ rappresenta unicum originale di narrazione tra storie sportive e vicende umane, prodezze tecniche e del cuore di personaggi diventati mito e altri minori ma ugualmente indimenticabili. A dare ulteriore unicità allo spettacolo l’incontro di due linguaggi universali: la musica e il calcio che comporranno una "giostra" di emozioni tenuta insieme dalle parole del coro narrante che si muoverà e reciterà come un’onda di sentimenti.

Lo spettacolo è rivolto agli amanti e ai tifosi del calcio, agli appassionati di storia e sociologia e a tutti coloro che vedono nello sport i grandi valori sociali che accomunano persone diversissime per cultura, ceto sociale, paese di provenienza, religione. Nel libro come nello spettacolo il calcio più che fenomeno dei campioni è raccontato come fenomeno sociale portatore delle più alte virtù umane. Questo spettacolo non è solo sul "calcio", molto passa dall’umanità dei suoi protagonisti. Quelli più conosciuti e rappresentativi del mondo dello sport - i giocatori - ma anche, e forse soprattutto, quelli più nascosti: storie di uomini e di donne, di sogni coltivati, glorie, dolori, gioie e sogni infranti.

Finalità della serata — L’obiettivo solidale dello spettacolo è sostenere il “Progetto per assistenza personale per la libertà delle persone disabili”. Per poter condurre una vita con un grado di libertà concretamente comparabile a quello delle altre cittadine e cittadini, le persone con gravi disabilità necessitano dell’aiuto di altre persone per compiere le azioni quotidiane. Dato il carattere permanente e la frequenza dell’impegno questa attività non può essere svolta dal volontariato, ma va intesa come professionale e specifica. Da qui, la necessità di formare ‘assistenti personali’ capaci di aiutare le persone con disabilità ad ampliare le loro capacità operative e relazionali, rispettandone sempre le singole personalità. Per questi motivi, l’Associazione Vita Indipendente ONLUS di Firenze ha elaborato un grande e prezioso progetto che deve essere finanziato. Firenze Con Te ODV ha deciso di sostenere la realizzazione dello spettacolo teatrale per raccogliere fondi e finanziare questo specifico percorso formativo.

Biglietti e ordine di posti al teatro — Platea fino alla fila s (522 posti): 32 euro; Platea dalla fila S in poi + galleria + primi tre ordini di palchi (670 posti): 27 euro; Quarto, quinto e sesto ordine di palchi (342 posti): 17 euro. Link acquisto biglietti: https://www.ticketone.it/event/calcio-invenzione-infinita-teatro-verdi-20629209/

Il cast — Interpreti - Lorenzo Bittini, Aldo Innocenti

Coro - Marcello Sbigoli, Chiara Foianesi, Laura Bozzi, Maria Paola Sacchetti, Piera Dabizzi, Raffaele Totaro, Sandra Bonciani, Matelda Giachi, Francesco Falsettini, Tommaso Parenti, Fiamma Mariscotti, Cosimo Galletti, Gianfranco Onatziro' Obinu, Maurizio Del Buffa, Francesco Ippoliti,

Narratori e Poeti - Rosanna Reccia, Michele Cimmino, Lucia Lunghini, Roberta Sabatini

Cantanti - Anna Serena, Laura Simoni, Massimo Blaco

Musiche originali - Marco Simoni

Musicisti - Paolo Zampini, Ivano Battiston, Eugenia Di Bonaventura, Francesco Zampini, Lorenzo Lombardi, Guido Zorn, Marco Simoni

Coreografie danzate - Paola Bartolozzi, Giulia Lino; Scene e costumi - Marco Salvadori; Disegno luci - Lorenzo Castagnoli