Fiorentina-Sigma Olomouc, designato un arbitro tedesco per la sfida

Ufficializzata la designazione per la prima sfida del girone di Conference
La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del girone di Conference League. Fiorentina-Sigma Olomouc, in programma giovedì alle 21 al Franchi (dove vederla), sarà diretta dal tedesco Florian Badstübner, al debutto assoluto come arbitro principale in una competizione europea. Ad assisterlo ci sarà una squadra arbitrale interamente tedesca: Gunsch e Huwe saranno i guardalinee, Petersen il quarto uomo, mentre Brand e Rafalski ricopriranno i ruoli di Var e Avar.

