Kral: “Siamo pronti, voglio limitare Dzeko. Siamo qui per fare risultato”

Sulla mancanza di Kean e l'attacco—
È una buona notizia per noi, ma la Fiorentina ha tanta qualità e ci sono tanti giocatori in grado di sostituirlo. Le ultime settimane sono state un po' difficili, nemmeno loro hanno vinto e noi sì. L'attaccante che abbiamo studiato meglio? Confrontarmi con Dzeko sarà importante, non è più giovanissimo ma sa sempre segnare.
Sulle aspettative per il torneo—
Noi siamo qui per fare una buona partita, non perdere e portare a casa un risultato. Poi per gli obiettivi vedremo di partita in partita. Abbiamo una rosa abbastanza buona per sopperire all'infortunio del nostro attaccante. Non mi aspettavo che saremmo arrivati a giocare qui. L'ultima stagione è stata ottima e non vedevamo l'ora di venire qui a giocare. Per me il cambiamento non è stato così speciale.
Sull'atmosfera—
Mi piace molto lo stadio e spero che domani ci sarà una bella atmosfera. Spero che la mia esperienza possa aiutarmi, anche se non è così facile su palcoscenici di questo tipo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA