Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altri campionati conference league Kral: “Siamo pronti, voglio limitare Dzeko. Siamo qui per fare risultato”

Le parole del difensore

Kral: “Siamo pronti, voglio limitare Dzeko. Siamo qui per fare risultato”

Kral: “Siamo pronti, voglio limitare Dzeko. Siamo qui per fare risultato” - immagine 1
Il difensore del Sigma Olomouc Kral ha parlato della partita contro la Fiorentina, spiegando le sue sensazioni sulla gara di Conference
Federico Gennarelli
Federico Gennarelli Redattore 

A poche ore da Fiorentina-Sigma Olomouc, in conferenza stampa si è presentato anche il difensore Jan Kral. Ecco le sue considerazioni in vista della partita del Franchi.

Sulla partita

—  

Ci siamo preparati bene, non vediamo l'ora di giocare la partita e non credo che l'inizio di stagione sia stato troppo complicato. Forse l'ultima settimana un po' di più. Personalmente conosco tanti giocatori della Serie A e per me giocare in Italia è un sogno realizzato. Dovrebbe essere il sogno di ogni calciatore giocarci. Dopo la partita con il Bohemians ho avuto un po' il ginocchio gonfio e non so se giocherò titolare.

LEGGI ANCHE

Sulla mancanza di Kean e l'attacco

—  

È una buona notizia per noi, ma la Fiorentina ha tanta qualità e ci sono tanti giocatori in grado di sostituirlo. Le ultime settimane sono state un po' difficili, nemmeno loro hanno vinto e noi sì. L'attaccante che abbiamo studiato meglio? Confrontarmi con Dzeko sarà importante, non è più giovanissimo ma sa sempre segnare.

Sulle aspettative per il torneo

—  

Noi siamo qui per fare una buona partita, non perdere e portare a casa un risultato. Poi per gli obiettivi vedremo di partita in partita. Abbiamo una rosa abbastanza buona per sopperire all'infortunio del nostro attaccante. Non mi aspettavo che saremmo arrivati a giocare qui. L'ultima stagione è stata ottima e non vedevamo l'ora di venire qui a giocare. Per me il cambiamento non è stato così speciale.

Sull'atmosfera

—  

Mi piace molto lo stadio e spero che domani ci sarà una bella atmosfera. Spero che la mia esperienza possa aiutarmi, anche se non è così facile su palcoscenici di questo tipo.

Leggi anche
Mourinho, sei il solito: “Conference? Facile vincerla, io l’ho fatto con la Roma”
Fiorentina-Sigma Olomouc, l’arbitro designato è alla prima assoluta in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA