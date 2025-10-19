Kean c’è, la scelta su Gudmundsson. Pioli punta sulla qualità a centrocampo

La Fiorentina sale a Milano con una classifica critica. Il Milan di Allegri vuole prendersi la vetta, ma deve fare i conti con l'emergenza infortuni. Ecco le scelte di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri:
Le scelte di Milan e Fiorentina. Pioli si affida a Kean, mentre a centrocampo c'è Fagioli
MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. All. Allegri
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini; Kean. All. Pioli
