La Fiorentina torna a San Siro a distanza di dieci giorni dalla sconfitta, con polemiche, contro il Milan, 1-2. Stavolta gli avversari dei viola sono i nerazzurri di Christian Chivu, reduci dalla sconfitta a Napoli. Nel primo turno infrasettimanale della Serie A 2025/26 si gioca Inter-Fiorentina, con fischio d'inizio alle 20:45. Due squadre quasi agli antipodi in classifica, il quarto posto dei nerazzurri e il terzultimo dei viola. Entrambe però arrivano alla sfida non al meglio, vista la batosta subita dall'Inter a Napoli e il pareggio in extremis della Fiorentina con il Bologna.
Inter-Fiorentina: Viti sostituisce Ranieri, coppia inedita a centrocampo
Gli schieramenti scelti dall'inizio dai due allenatori, Chivu e Pioli, per Inter-Fiorentina, 9° giornata di Serie A
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodo, Sohm, Mandragora Ndour, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli.
