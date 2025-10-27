Quattro punti in otto partite sono un bottino troppo magro per una squadra come la Fiorentina. I viola hanno ora davanti a sé un incrocio sulla carta proibitivo nel turno infrasettimanale. Ranieri e soci saranno di scena a San Siro in Inter - Fiorentina mercoledì alle 20:45 in una sfida che i gigliati affronteranno con l'umore sotto i tacchi. Ma c'è la necessità di far punti per raddrizzare una classifica tremenda, anche in una partita come questa. Ecco dove vederla in tv e streaming.
Inter-Fiorentina, mercoledì 20:45: dove vederla in tv e streaming
Come seguire il super match di San Siro
Dove seguirla in Tv e radio—
|Mercoledì 29 ottobre, ore 20:45
|Stadio Giuseppe Meazza
|TV
|DAZN, Sky
|Streaming
|DAZN, Sky Go, NOW
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
