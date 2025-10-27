Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Inter-Fiorentina, mercoledì 20:45: dove vederla in tv e streaming

news viola

Inter-Fiorentina, mercoledì 20:45: dove vederla in tv e streaming

dove vederla
Come seguire il super match di San Siro
Redazione VN

Quattro punti in otto partite sono un bottino troppo magro per una squadra come la Fiorentina. I viola hanno ora davanti a sé un incrocio sulla carta proibitivo nel turno infrasettimanale. Ranieri e soci saranno di scena a San Siro in Inter - Fiorentina mercoledì alle 20:45 in una sfida che i gigliati affronteranno con l'umore sotto i tacchi. Ma c'è la necessità di far punti per raddrizzare una classifica tremenda, anche in una partita come questa. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Dove seguirla in Tv e radio

—  

Mercoledì 29 ottobre, ore 20:45Stadio Giuseppe Meazza
TVDAZN, Sky
StreamingDAZN, Sky Go, NOW
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

—  

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

Leggi anche
Malusci: “Serve una svegliata. Sento Pioli out, ma sui giocatori niente?”
Cecchi: “Le parole di Pioli sono preoccupanti. Ieri solo carattere e fortuna”

© RIPRODUZIONE RISERVATA