Inter-Fiorentina, mercoledì 20:45: dove vederla in tv e streaming

Quattro punti in otto partite sono un bottino troppo magro per una squadra come la Fiorentina. I viola hanno ora davanti a sé un incrocio sulla carta proibitivo nel turno infrasettimanale. Ranieri e soci saranno di scena a San Siro in Inter - Fiorentina mercoledì alle 20:45 in una sfida che i gigliati affronteranno con l'umore sotto i tacchi. Ma c'è la necessità di far punti per raddrizzare una classifica tremenda, anche in una partita come questa. Ecco dove vederla in tv e streaming.