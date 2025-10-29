Bardazzi: “Fortini e non solo. Stasera punterei sulla freschezza”

"Aspettarsi qualcosa dalla Fiorentina quest'anno è impossibile. Per portare via un risultato utile da San Siro servono tante cose che finora non abbiamo mai visto, a partire dalla compattezza difensiva. Anche domenica la rete di Castro non è accettabile, vanno in tre su Orsolini poi Pablo Marì fa l'assist involontario e Castro è solo. Ma anche contro il Milan è stato lo stesso sul gol di Leao.

Io stasera punterei anche sulla freschezza, mentale e atletica, cambierei 3-4 uomini. Farei giocare Fortini che può dare un pizzico di spregiudicatezza, se Gosens è quello delle ultime partite può stare fuori. Poi metterei anche Fazzini e Comuzzo. Detto questo, contro l'Inter c'è da scalare una montagna. Qualcosa i nerazzurri concedono e la Fiorentina dovrà essere brava a sfruttarle. Io sono un amante del calcio spettacolo, ma in questo momento la priorità è tirarsi fuori dalle sabbie mobili".