Ospite negli studi del Pentasport, il giornalista de 'La Nazione' Giampaolo Marchini ha parlato a lungo di Inter-Fiorentina di stasera e dei temi di casa viola. Ecco alcuni passaggi:
Marchini ottimista: “A San Siro può essere la partita della svolta”
"La Fiorentina è con le spalle al muro, tutti danno come deadline la partita contro il Lecce, ma personalmente sarei molto concentrato sulla gara di stasera. Resto convinto che la Fiorentina abbia le potenzialità per fare risultato anche a San Siro e mi aspetto in una prestazione di un certo tipo. Nella rimonta contro il Bologna la squadra ha dimostrato di essere ancora con l'allenatore, chiaro che servono conferme. Sono ottimista sul fatto che si possa ripartire da lì a livello di atteggiamento e se arrivasse una vittoria contro l'Inter potrebbe essere la svolta della stagione".
Sulle scelte: "E' la partita giusta per qualche cambiamento, visto che ci sono molte partite ravvicinate. Per esempio Gosens potrebbe rimanere a riposo per fare spazio a Fortini e qualche altro giovane che possa portare un po' di freschezza in campo".
