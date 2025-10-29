Biasin: “Partita delicata anche per l’Inter. Per Pioli indifferenza”

Pioli all'Inter? Lui partì bene in quell'avventura, poi alcune sconfitte hanno compromesso il suo percorso. Ma era un'Inter in difficoltà in quella fase. Credo che ci sarà una certa indifferenza nei suoi confronti da parte dei tifosi nerazzurri.
Chivu? Sono rimasto ben impressionato dal suo approccio. Temevo un po' la sua mancanza di esperienza, in una squadra che faceva i conti con una grande delusione come il 5-0 contro il PSG. E' entrato soft, poi ci ha messo qualcosa del suo con qualche accorgimento tattico e una bella comunicazione nelle interviste".
© RIPRODUZIONE RISERVATA