Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Biasin: “Partita delicata anche per l’Inter. Per Pioli indifferenza”

news viola

Biasin: “Partita delicata anche per l’Inter. Per Pioli indifferenza”

Biasin
Le parole del noto giornalista su Inter-Fiorentina: "Il pareggio non accontenterebbe nessuno"
Redazione VN

Firma di 'Libero' e opinionista ormai noto, Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Inter-Fiorentina. Il giornalista non ha mai nascosto di essere tifoso nerazzurro. Queste le sue parole:

"L'Inter non può permettersi altri passi falsi visto che è reduce dalla sconfitta contro il Napoli e sono già 3 i ko in stagione. Un pareggio non farebbe felice nessuno, ma permetterebbe almeno a Pioli di andare avanti. Credo che il tecnico viola sarebbe stato a rischio esonero se fosse finita male col Bologna, adesso ha bisogno di risposte.

LEGGI ANCHE

Pioli all'Inter? Lui partì bene in quell'avventura, poi alcune sconfitte hanno compromesso il suo percorso. Ma era un'Inter in difficoltà in quella fase. Credo che ci sarà una certa indifferenza nei suoi confronti da parte dei tifosi nerazzurri.

Chivu? Sono rimasto ben impressionato dal suo approccio. Temevo un po' la sua mancanza di esperienza, in una squadra che faceva i conti con una grande delusione come il 5-0 contro il PSG. E' entrato soft, poi ci ha messo qualcosa del suo con qualche accorgimento tattico e una bella comunicazione nelle interviste".

Leggi anche
Marchini ottimista: “A San Siro può essere la partita della svolta”
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA