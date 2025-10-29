Biasin: “Partita delicata anche per l’Inter. Per Pioli indifferenza”

Firma di 'Libero' e opinionista ormai noto, Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Inter-Fiorentina. Il giornalista non ha mai nascosto di essere tifoso nerazzurro. Queste le sue parole:

"L'Inter non può permettersi altri passi falsi visto che è reduce dalla sconfitta contro il Napoli e sono già 3 i ko in stagione. Un pareggio non farebbe felice nessuno, ma permetterebbe almeno a Pioli di andare avanti. Credo che il tecnico viola sarebbe stato a rischio esonero se fosse finita male col Bologna, adesso ha bisogno di risposte.