Mainz e Fiorentina si sfidano in una gara europea fondamentale. Entrambe le squadre sono in crisi, ed occupano l'ultima posizione nei rispettivi campionati. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Henriksen e Galloppa:
La Fiorentina affronta il Mainz, ecco le formazioni ufficiali della sfida che si gioca in Germania
Mainz (3-4-2-1): Zentner; Potulski, Kohr, Mwene; Da Costa, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Sieb: Weiper. All. Henriksen.
Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. All. Galloppa.
Fuori dai titolari Mandagora e Kean, Fortini sostituisce Gosens e Fazzini rimpiazza Gudmundsson. Weiper guida l'attacco dei tedeschi, che presentano l'ex Genoa Amiri a centrocampo e l'esperto Zentner in porta.
