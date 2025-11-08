Viola News
Sono appena stati diramati i convocati da parte di Paolo Vanoli in vista della trasferta di domani a Genova. Tra i nomi spunta l'assenza di Moise Kean, che non partirà assieme ai compagni a causa di un infortunio. Torna invece Gudmundsson dopo l'assenza di giovedì in Conference, ancora fuori l'infortunato Gosens. Ecco la lista completa:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KOŠPO Eman

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LEZZERINI Luca (P)

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia

