Sono appena stati diramati i convocati da parte di Paolo Vanoli in vista della trasferta di domani a Genova. Tra i nomi spunta l'assenza di Moise Kean, che non partirà assieme ai compagni a causa di un infortunio. Torna invece Gudmundsson dopo l'assenza di giovedì in Conference, ancora fuori l'infortunato Gosens. Ecco la lista completa:
news viola
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KOŠPO Eman
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LEZZERINI Luca (P)
12) MANDRAGORA Rolando
13) MARÍ VILLAR Pablo
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia
