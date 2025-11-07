Viola News
Vanoli ci siamo: ufficiale la rescissione col Torino, ora la Fiorentina

Il tecnico ha rescisso ufficialmente il contratto col Torino: Paolo Vanoli ora è legalmente libero per firmare con la Fiorentina
Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Paolo Vanoli. La Società augura a Vanoli e al suo staff il meglio nel proseguimento della loro carriera.

Con questo comunicato stringato il club granata annuncia la rescissione consensuale col suo ex tecnico. Ora Vanoliè libero anche legalmente, di firmare il proprio contratto con la Fiorentina.

