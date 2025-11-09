Alessandro Ferrari ha parlato nel pre partita di Genoa-Fiorentina ai microfoni di DAZN. Le sue parole
Ferrari: “Vanoli? Ecco il perché della scelta. Sulla stagione non posso fare promesse”
Le parole di Alessandro Ferrari nel pre partita di Genoa-Fiorentina
Non hanno funzionato diverse cose, sul passato non ci vorremmo tornare. Dobbiamo tirare una linea e ripartire. Il passato deve essere un brutto ricordo, dobbiamo ripartire con un'energia diversa. Vanoli? Ci è piaciuto il suo carattere, la sua persona e la voglia che ha avuto nel condividere con noi questa sfida. Pensiamo di aver fatto una buona scelta.
Sulla stagione—
Dobbiamo ragionare partita per partita. Affrontiamo la gara di oggi, poi lavoreremo durante la sosta. Non siamo in condizione di fare promesse, dobbiamo approcciare le partite in maniera diversa rispetto a prima.
