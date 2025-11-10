Il procuratore Giocondo Martorelli guarda il bicchiere mezzo pieno dopo la partita giocata fra Genoa e Fiorentina al Ferraris. Ai microfoni di tuttomercatoweb.com si dice ottimista dopo la prova di ieri:
Martorelli è ottimista: “Buon punto della Fiorentina a Genova”
Così il procuratore a proposito del pareggio del Ferraris
Genoa-Fiorentina? Ci sono ancora così tanti punti in palio che si fa presto a risalire la china. Hanno due organici di buon livello, soprattutto la Fiorentina. Devono trovare autostima e ricompattarsi, il punto ottenuto a Genova è da considerarsi positivo
