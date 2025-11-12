Malesani racconta Vanoli: “Conte lo ha formato. È l’uomo giusto”

Siamo legati da parecchi anni assieme, io come allenatore e lui come giocatore. Una persona corretta, onesta, perfetta. Ha avuto qualche anno di scuola anche con Conte, credo che lì si sia formato. Credo possa fare il caso della Fiorentina. Purtroppo mi dispiace per Pioli, pensavo che fosse l’allenatore giusto per la Fiorentina, per quello che ha fatto nel calcio. Sono quelle cose che non si riescono a capire. Probabilmente non c’è stata una fusione fra società, Pioli e i giocatori, quell’alchimia che deve nascere subito ha tardato a nascere. Poi i risultati ne risentono molto. Bisogna ricordarsi che nel calcio il valore emotivo è importante. Probabilmente lì non c’eravamo da questo punto di vista. A livello emotivo la Fiorentina non riusciva a dare il 100%: inspiegabile, perché ritengo Pioli un grande allenatore. Quindi giustamente si è cercato di dare una svolta. Devo dire che solo il cambio di allenatore scuote i giocatori: se prima il paravento era l’allenatore, ora i giocatori devono far vedere di essere all’altezza e che vogliono il bene della Fiorentina. Al di là di chi siede in panchina, la parte principale del calcio sono i calciatori