Dodò e l’“unfollow” alla Fiorentina: il gesto social che fa discutere i tifosi

Il terzino viola Dodò smette di seguire la Fiorentina su Instagram: gesto simbolico o semplice svista? Il caso accende il dibattito tra i tifosi.

Redazione VN 12 novembre - 15:26

Non è un periodo semplice per Dodò, terzino della Fiorentina, finito al centro delle critiche per le sue prestazioni non esaltanti in questo avvio di stagione. Come se non bastasse, nelle ultime ore il brasiliano è tornato a far parlare di sé per un gesto che ha subito attirato l’attenzione dei tifosi: il giocatore ha smesso di seguire su Instagram l’account ufficiale della società viola.

Una mossa che ha subito alimentato curiosità e discussioni tra i sostenitori gigliati, divisi tra chi la interpreta come un segnale di malessere e chi, invece, come un semplice episodio senza significato particolare. Inoltre, il calciatore ha recentemente disattivato i commenti ai propri post, probabilmente per arginare le numerose critiche ricevute nelle ultime settimane.

Oggi i social rappresentano uno strumento fondamentale per la comunicazione tra club, giocatori e tifosi, e ogni gesto compiuto online finisce inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento. In un momento così delicato per la Fiorentina, anche un semplice “unfollow” può diventare motivo di dibattito e interpretazioni.