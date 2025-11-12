Ecco lo staff di Paolo Vanoli: l’elenco completo dei collaboratori, tante novità

Ecco l'elenco completo dello staff che affiancherà Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina nel tentativo di risollevarla

Redazione VN 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 15:51)

La Fiorentina ha ufficializzato lo staff tecnico che accompagnerà Paolo Vanoli, nuovo allenatore della squadra gigliata, nel suo percorso sulla panchina viola. Dopo l’annuncio del tecnico, arrivano dunque anche i nomi dei professionisti che lo affiancheranno.

A ricoprire il ruolo di vice allenatore sarà Daniele Cavalletto, e non Lino Filipe Neves Godinho come nella sua parentesi ai granata. Cavalletto è uno storico collaboratore di Vanoli e figura di fiducia del tecnico

Per la preparazione atletica, Vanoli si affiderà ad uno staff tutto muovo rispetto a quello che l ha affiancato al Tortino il nuovo staff potrà contare su Giampiero Ascenzi, Alessio Butini e Antonio Jesus Sanchez, quest’ultimo in qualità di collaboratore del preparatore atletico.

Sul piano tecnico, Vanoli sarà supportato da Cristian Ceballos, Aleksandre Nizelik e Marco Zuccher che, ai tempi del Torino era presenta ma come preparatore dei portieri, avranno tutti il ruolo di collaboratori tecnici.

Il reparto di match analysis, fondamentale nella gestione moderna delle partite, e anche qui sono presenti due volti nuovi: Simone Formica e Andrea Tordi, che si occuperanno di analizzare le prestazioni della squadra e degli avversari.

Come per buona parte dello staff, anche per quanto riguarda la preparazione dei portieri, il nuovo allenatore potrà contare su due nuove figure mas di grande esperienza: Giorgio Bianchi e Alessandro Dall’Omo, che seguiranno da vicino il lavoro degli estremi difensori viola.