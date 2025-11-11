Lutto in casa Fiorentina. È scomparso “Sugar Ray”, il padre di Amir Richardson

La sua storia

Michael Ray Richardson è stato un grandissimo cestista. In particolare il suo era un nome mitico per i tifosi dei New York Knicks, dove il play furoreggiava negli anni 80'. Una All-Star dell'epoca in gradi di essere geniale nella metà campo offensiva e difensiva, un giocatore amatissimo nella Grande Mela. Dopo esser stato squalificato dalla NBA scelse l'Italia, dove ha giocato con le maglie della Virtus Bologna e di Livorno, dove ha lasciato un grandissimo ricordo. Richardson è morto all'età di 70 anni, in Oklahoma dopo una battaglia contro il cancro alla prostata. In questi minuti sono arrivati i messaggi di cordoglio di alcune sue ex squadre, come i Knicks.