Lutto in casa Fiorentina. È scomparso “Sugar Ray”, il padre di Amir Richardson

Brutte notizie in casa Fiorentina. Come comunica il club viola in queste ore è venuto a mancare il padre di Amir Richardson, Michael Ray Richardson. Questo il cordoglio della società viola: "Il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il DS Roberto Goretti e tutta la Fiorentina si stringono attorno ad Amir Richardson ed esprimono le più sentite condoglianze a lui ed alla sua famiglia per la scomparsa del padre."Anche la redazione di Violanews.com si unisce alle condoglianze verso la famiglia Richardson.
Michael Ray Richardson è stato un grandissimo cestista. In particolare il suo era un nome mitico per i tifosi dei New York Knicks, dove il play furoreggiava negli anni 80'. Una All-Star dell'epoca in gradi di essere geniale nella metà campo offensiva e difensiva, un giocatore amatissimo nella Grande Mela. Dopo esser stato squalificato dalla NBA scelse l'Italia, dove ha giocato con le maglie della Virtus Bologna e di Livorno, dove ha lasciato un grandissimo ricordo. Richardson è morto all'età di 70 anni, in Oklahoma dopo una battaglia contro il cancro alla prostata. In questi minuti sono arrivati i messaggi di cordoglio di alcune sue ex squadre, come i Knicks.
